Вильнюс, 13 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Спикер Сейма Литвы Лорета Граужинене говорит, что лично не знакома с назначенным сегодня, 13 апреля, новым министром внутренних дел Томасом Жилинскасом, но обращает внимание на появившуюся в общественном пространстве информацию, что Жилинскас связан с командой экс-министра внутренних дел Раймундаса Палайтиса. А это, по словам Граужинене, вызывает определенные вопросы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

azertag.az Томас Жилинскас

«Я с ним лично не знакома, не знаю ни его работу, ни область его работы, поэтому не могу оценивать этого человека. Таков выбор премьера. Во вторник (12 апреля — прим. ИА REGNUM), как я видела, было фиксировано, что премьер принимает личную ответственность. Только по информации из общественного пространства мы видим, что этот человек возможно связан с командой бывшего министра внутренних дел Палайтиса. Если так есть на самом деле, это вызывает определенные вопросы. И возникают вопросы, почему премьер так защищает эту кандидатуру», — сказала Граужинене в эфире радиостанции Žinių radijas.

Напомним, кресло главы МВД Литвы оказалось вакантным после того, как бывший глава ведомства Саулюс Сквернялис подал в отставку из-за того, что решил участвовать в парламентских выборах вместе с партией Союз крестьян и зелёных, хотя сам на пост главы МВД был делегирован партией «Порядок и справедливость», которая и рассчитывала на участие Сквернялиса в выборах под своим флагом.