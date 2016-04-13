Ярославль, 13 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Угличе ОАО «Водоканал ЯГК» оштрафовано на 800 тысяч рублей за пользование артезианскими скважинами без лицензии, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

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Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила в деятельности Водоканала нарушения законодательства о недрах. Организация эксплуатирует 51 артезианскую скважину для обеспечения водоснабжения населения Угличского района, но при этом добыча воды производится без лицензии на право пользования недрами.

По итогам проверки в отношении ОАО «Водоканал ЯГК» было возбуждено дело об административном правонарушении. Решением территориального управления Росприроднадзора организация привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.