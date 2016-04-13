Ставрополь, 13 апреля, 2016, 18:33 — ИА Регнум.



upravcom.info Свалка

В Кисловодске на свалке найдена старинная икона из русского монастыря на Афоне и Следованная Псалтирь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пятигорской и Черкесской епархии.

Реликвии найдены алтарником Крестовоздвиженского храма Кисловодска Александром Пивоваровым на свалке в Кисловодске.

Оказалось, что это книга, и образ из Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Изображение на иконе Иоанна Крестителя и святителя Иннокентия Иннокентия Иркутского свидетельствует о том, что это икона, которую миссионеры вручали новокрещенным.

Реликвии переданы в музей Бештаугорского монастыря. Они стали частью экспозиции музея Второафонского мужского монастыря.

Новыми экспонатами пополнился и Церковно-исторический музей Никольского собора Кисловодска.

Благочинный Бештаугорского монастыря иеромонах Елевферий (Казаков) передал в дар музею собора старинный металлический посох, принадлежавший митрополиту Ставропольскому и Владикавказскому Гедеону, а также иконы, швейные изделия и прялку начала прошлого века.