Рига, 13 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Азербайджан намерен включить в «черный список» депутатов парламентов Греции и Латвии Гарифалия Канелли и Сергея Потапкина, которые, по данным МИДа республики, незаконно посетили Нагорный Карабах, сообщает портал Vesti.lvсо ссылкой на руководителя пресс-службы ведомства Хикмета Гаджиева.

ИА REGNUM

«11 апреля вышеуказанные парламентарии незаконно посетили Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и выступили с заявлениями, которые могут нанести урон крепким азербайджано-греческим и азербайджано-латвийским отношениям. Визит состоялся в непростой для региона момент, когда на линии соприкосновения в Карабахе была замечена эскалация. Мы расцениваем это как провокацию и намерены включить их в «черный список» Азербайджана», — заявил Гаджиев.

По его словам, МИД уже привлек внимание к данному шагу парламентариев посольства Латвии и Греции в Азербайджане, в том числе и соответствующие органы обеих стран. Тем временем, МИД Латвии пока не располагает информацией о намерении азербайджанских властей включить Сергея Потапкина в «черный список».

«Информация о том, что Сергея Потапкина хотят включить в «черный список», нам пока не поступала. Однако мы были проинформированы о том, что господин Потапкин собирается ехать в Нагорно-Карабахский регион. Другой информации не поступало», — рассказал в интервью радио Baltkom пресс-секретарь МИДа Латвии Раймонд Янсонс.

В свою очередь депутат Сейма Андрей Клементьев в интервью радио Baltkom рассказал, что Потапкин, как глава группы по сотрудничеству с Арменией при Сейме, получал приглашение посетить Армению, однако официально запланированной командировки у него не было. Однако стало известно, что Потапкин отправился в Нагорно-Карабахский регион в командировку, и должен вернуться 13 апреля вечером.