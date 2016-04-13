Симферополь, 13 апреля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская вынесла решение о приостановлении деятельности незарегистрированной организации «Меджлис крымских татар». Копия прокурорского решения вручена представителям общественного объединения, пишет «Коммерсантъ».

ИА REGNUM Меджлиса нет

Поклонская заявила, что сегодня она приняла решение о приостановлении деятельности общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» в целях недопущения нарушения федерального законодательства.

Прокурор ссылается на статьи 9 и 10 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Решение Поклонской было направлено в министерство юстиции РФ для включения его в общий перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена на российской территории.

Отныне «Меджлису» запрещено пользоваться всеми государственными и муниципальными СМИ, проводить публичные массовые мероприятия, использовать банковские вклады и вообще проводить какую-либо работу. «Вся их пропаганда будет запрещена», — подчеркнула Поклонская.

Решение о приостановке деятельности «Меджлиса» будет действовать до вынесения решения Верховного суда Крыма по иску Поклонской. Ранее прокурор Крыма потребовала признать «Меджлис» экстремистской организацией, сейчас иск находится в стадии рассмотрения.