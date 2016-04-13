Ставрополь, 13 апреля, 2016, 18:27 — ИА Регнум.



enerjienstitusu.com Энергетика

Правительством Ставропольского края и ПАО «МРСК Северного Кавказа"подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

подписи под документом поставили Губернатор Владимир Владимиров и генеральный директор компании Юрий Зайцев.

Документ подразумевает реализацию мероприятий в энергетической отрасли Ставропольского края, необходимых для присоединения новых энергетических мощностей. Это позволит обеспечить достаточным объёмом электроэнергии как действующие, так и новые производства на территории региона.

В рамках соглашения «МРСК Северного Кавказа» берёт на себя обязательства по сокращению нормативных сроков технологического присоединения к электрическим сетям. Компания также планирует применять энергетически эффективное и энергосберегающее оборудование нового поколения, в том числе оборудование, произведенное на территории Ставропольского края.

Руководитель «МРСК Северного Кавказа» Юрий Зайцев отметил, что это первое соглашение в Северо-Кавказском федеральном округе.

Глава Ставрополья считает, что соглашение даст импульс к развитию инвестиционного потенциала региона: «Благодаря значительному сокращению сроков технологического присоединения к электрическим сетям наших предприятий, мы получаем конкурентные преимущества перед другими регионами. И мы намерены этими преимуществами воспользоваться», — сказал он.

Напомним, в Ставропольском крае реализуется ряд инвестпроектов в области импортозамещения. Только в текущем году планируется запуск четырех импортозамещающих производства: Металлургический завод ООО «СтавСталь» завершает строительство электросталеплавильного цеха. «ПК Строймонтаж Юг» завершает создание завода по производству сухих строительных смесей мощностью производства 20 тысяч тонн в месяц.

«Лиссант-Юг» запускает вторую очередь производства по выпуску вентзаготовок. Невинномысский радиаторный завод наладит выпуск алюминиевых радиаторов отопления для квартир, частных домов, офисов, объектов торговли и т. д мощностью 7 млн секций в год.

Хорошими темпами также наращиваются объемы тепличного хозяйства, строятся овощехранилища.