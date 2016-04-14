Москва, 14 апреля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 14 апреля назвал стоимость виолончели, которую приобрел его друг, музыкант Сергей Ролдугин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По его словам, виолончель, созданная Антонио Страдивари, стоит $12 млн. Она имеет собственное имя — «Стюард». Музыканты играют на этом инструменте с 1732 года.

На покупку виолончели Ролдугин потратил все, что у него было, он остался должен структурам, через которые он ее покупал. «В настоящее время оформляет виолончель соответствующим образом, чтобы передать ее государству», — заключил российский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным проходит сегодня, 14 апреля. Она стала 14-й по счёту. В прямом эфире президент страны не только отвечает на вопросы населения, но и нередко дает поручения правительству и властям.

Напомним, 3 апреля Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает издание, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В списке, в частности, назывались имена граждан РФ, в их числе — виолончелист Сергей Ролдугин. Когда были опубликованы «панамские документы», музыкант узнал о том, что он еще и миллиардер, но при этом отметил, что ранее просил миллиардеров поддержать культуру и Дом музыки.