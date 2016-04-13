Берлин, 13 апреля, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Федеральное правительство Германии все еще не решило, следует ли вести судебное разбирательство в отношении сатирика телеканала ZDF Яна Бемерманна, пишет Tagesspiegel.

Оноре Домье. Состязательный процесс. 1845

«Рассмотрение турецкой вербальной ноты с вытекающими из нее последствиями еще длится», — говорит пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

Турецкое правительство требует возбудить на Бемерманна уголовное дело по статье 103 уголовного кодекса ФРГ из-за оскорбления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно этой норме, «оскорбление органов и представителей иностранных государств» подвергается более серьезному наказанию.

«Федеральное правительство не высказывается о решении относительно реакции на турецкую вербальную ноту. Решение еще будет приниматься», — заявил Зайберт, не уточнив точную дату вердикта.

Опасаясь за судьбу сатирика, представители второй партии в Бундестаге — СДПГ предлагают вычеркнуть из конституции пункт об оскорблении глав иностранных государств.