Ярославль, 13 апреля, 2016, 18:26 — ИА Регнум. НПО «Сатурн» намерено взыскать с Юрия Ласточкина 112 млн рублей в качестве возмещения ущерба, понесенного от продажи водоочистных сооружений, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат экс-мэра Рыбинска Георгий Юдин.

Юрий Ласточкин

13 апреля Рыбинский городской суд начал рассмотрение дела по иску НПО «Сатурн» к бывшему руководителю предприятия Юрию Ласточкину. Ласточкин был признан виновным в растрате средств НПО именно по сделке купли-продажи комплекса водоочистных сооружений в 2009 году. По мнению предприятия, сумма сделки была существенно занижена, что подтверждается экспертизой, приобщенной к материалам уголовного дела в отношении Ласточкина.

Представитель НПО «Сатурн» Алексей Борисов пояснил, что по бухгалтерским балансам убыток отсутствует, но материалы уголовного дела предполагают, что предприятию нанесен ущерб. Однако адвокат Юрия Ласточкина Георгий Юдин напоминает, что ранее в ходе допроса в качестве свидетеля в рамках рассмотрения уголовного дела мэра Рыбинска Борисов заявлял об отсутствии ущерба. Юдин считает, что ущерб не доказан, кроме того, срок исковой давности для гражданского иска уже истек.

Судебное заседание продолжится 22 апреля.

Приговор Юрию Ласточкину вынесен в сентябре 2015 года. Он признан виновным в вымогательстве взятки и растрате и приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 140 миллионов рублей. В настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №6 города Бежецк Тверской области.