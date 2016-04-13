Махачкала, 13 апреля, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев призвал участницу конкурса «Мисс Россия» Альбину Ильдарову скрывать свое дагестанское происхождение. Такое заявление политик сделал после того, как девушка снялась в фотосессии в нижнем белье.

Сюзанн Валадор. Женщина в белых чулках. 1924

«Пусть она не упоминает Дагестан, пусть говорит, что она вообще не дагестанка. Ничего хорошего этим ни Дагестану, ни дагестанкам она не приносит. То, что она так выставила — не стоило этого делать, какой бы она мисс не хотела стать. Надо соблюдать какие-то нормы», — приводит слова Сафаралиева Lifenews.

Отметив, что в Дагестане не принято делать такие фотосессии, политик опроверг слова Ильдаровой о том, что дагестанские девушки носят откровенные наряды. Сафаралиев заявил, что жители республики надевают обычную европейскую одежду, но ни в коем случае не «декольте и супермини». Парламентарий также раскритиковал конкурс «Мисс Россия», отметив, что на него повлияла западная контркультура. В завершение Сафаралиев посоветовал девушке посетить Дагестан и убедиться в его словах.

Отметим, дагестанская аудитория социальных сетей негативно восприняла откровенную фотосессию Ильдаровой. Сама модель заявила, что любит свою малую родину, но ставит выше мнение своей семьи, которая дала ей разрешение на участие в проекте.21-летняя Альбина Ильдарова является дочерью известных спортсменов — выходцев из Дагестана.

В марте стало известно, что девушка оказалась в числе 50-ти финалисток конкурса «Мисс Россия». Финал конкурса пройдет 16 апреля в Москве. Победительница получит корону, 100 тысяч долларов и контракт с известными рекламными брендами.