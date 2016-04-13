Вильнюс, 13 апреля, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы выделило Украине гуманитарную помощь в размере 50 тыс. евро, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 апреля, в внешнеполитическом ведомстве. Средства будут переведены Всемирной организации здравоохранения на предоставление пострадавшим жителям Украины услуг здравоохранения и питания и Детскому фонду ООН UNICEF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно обновленному в этом году плану реагирования ООН и правительства Украины на гуманитарные потребности, потребность в срочной гуманитарной помощи достигает 298 млн долларов США, подчеркнули в МИД Литвы.

Литва уже выделила Украине гуманитарную помощь в размере 1,1 млн евро из государственных резервов Министерства хозяйства, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, из Правительственного резервного фонда и средств Министерства иностранных дел.