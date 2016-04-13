Ярославль, 13 апреля, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Проект «Предметный разговор» Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника будет представлен на форуме «Музейный Гид» в рамках Международного фестиваля «Интермузей — 2016». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

фото Ярославского музея-заповедника участники проекта «Предметный разговор»

Форум пройдет 13−16 мая в Москве. Ровно за месяц до этого события музей-заповедник подводит итоги реализации проекта «Предметный разговор». Проект был задуман как эксперимент, предназначенный выяснить, как много может рассказать один музейный предмет о региональной и мировой истории, музее, людях и каких людей можно привлечь к разговору о нем.

На первом этапе проекта в результате конкурса были выбраны 10 музейных предметов: от черепа шерстистого носорога до советской таблички с названием ярославской площади. Затем эти экспонаты стали героями встреч-обсуждений с элементами шоу. Формат этих акций менялся от междисциплинарной дискуссии о музейных превращениях с участием четырех экспонатов до вечера, посвященного одному предмету. Его героем стал «немой» фильм «Стенька Разин», снятый в Ярославле в 1914 году. Лента была предоставлена Госфильмофондом России и показана в сопровождении живой музыки.

Отдельной площадкой для разговора стала группа проекта в социальной сети Facebook, где разворачивались дискуссии на самые неожиданные темы. Экспертами выступали не только специалисты, но и простые горожане, представители различных сообществ. Например, путем народного голосования выбрали имя носорожихе, окрестив ее Корнелией. А к разговору про японскую вазу, ставшую в советские времена футбольным призом, присоединился футбольный клуб «Шинник», предоставив для выставки кубки из своей коллекции. Иногда участники группы создавали для экспонатов новую культурную реальность. Так, героини провинциальных купеческих портретов Никитишна и Потаповна исполнили голосами местных фольклористок забытую народную песню «Ах ты, батюшка, Ярославль-город!», а специально созданный анимационный фильм стал видеоклипом к этой композиции.

«В рамках проекта мы сделали шаг в сторону того, чтобы музейщик превратился из эксперта в модератора, посредника и даже ученика, а публика получила права равноправного партнера в актуализации культурного наследия. Методология, известная как «культура участия», позволила создать многоголосье интерпретаций, настоящий разговор, в котором звучал голос как самих предметов, так и суждения заинтересованных групп. В ходе реализации проекта большая роль была отведена творческой интуиции, и многие находки и открытия совершены в импровизационном порыве. Сейчас мы не просто анализируем результаты, но выстраиваем из них систему элементов», — пояснила автор и куратор проекта «Предметный разговор», научный сотрудник Ярославского музея-заповедника Екатерина Змеева.

Форум «Музейный гид» — это открытая дискуссионная площадка для профессиональных музейных работников и специалистов из других сфер культурной и научной деятельности. В этом году тема Форума заявлена как «Музей без границ. Социальная миссия музея в пространстве межкультурного диалога».