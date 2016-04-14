Москва, 14 апреля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предпочел бы сдать устный экзамен, а не ЕГЭ. Об этом он заявил на «Прямой линии», отвечая на вопрос иркутской школьницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Отметим, что традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы жителей России, проходит сегодня, 14 апреля. Основная часть вопросов президенту приходит через Call-центр, также вопросы поступают через интернет и социальные сети. Как правило, чаще всего жители страны задают вопросы социально-экономического характера и ЖКХ. В 2015 году «Прямая линия» длилась почти 4 часа, тогда же был побит рекорд предыдущих лет по числу поступивших вопросов (свыше 3 млн).