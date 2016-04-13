Калуга, 13 апреля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Презентация нового проекта — театрализованной экскурсии «Калуга в шести веках» по школьному музею состоялась сегодня, 13 апреля, в калужской средней общеобразовательной школе№12. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия, экскурсию провели воспитанники Школы экскурсоводов, открытой в школьном музее в 2011 году.

Фото Алексея Горюнова В школьном музее состоялась экскурсии «Калуга в шести веках»

История Калуги раскрывается от лица Екатерины Второй, Марины Мнишек, Николая Гоголя, солдата Отечественной войны 1812 года, крестьянина Ивана Петрова и других исторических лиц.

Узнав о деятельности Школы экскурсоводов, Туристско-информационный центр «Калужский край» предложил школьникам принять участие в социальном проекте «Бесплатные пешеходные экскурсии по Калуге», которые начнутся в мае. Таким образом, молодые экскурсоводы продолжат развиваться в выбранной профессии «в полях».

Гостями театрализованной экскурсии, которая открыла сотрудничество Школы экскурсоводов и Туристско-информационного центра «Калужский край», стали первый директор школьного музея Ия Ремизова, ветеран труда, труженица тыла в годы войны, заслуженный учитель СССР Любовь Котельникова, директор школы Владимир Повереннов, директор Туристско-информационного центра «Калужский край» Валентин Афонин и члены рабочей группы по сохранению исторической памяти.

Напомним, музей в средней школе №12 Калуги был создан в 1961 году по инициативе тогдашнего директора школы, педагога и фронтовика Ивана Васильевича Лукина. Музей оказался в упадке после ухода из жизни его создателя. Его возрождение началось пять лет назад, в 2011 году, когда его работу стал финансировать Центр дополнительного образования детей «Радуга». К работе в музее привлекли Елену Качанову, известного в городе экскурсовода и краеведа, и педагога Нину Зверькову. Музей обновил информационные стенды, обогатился новыми ценными экспонатами. По инициативе прикрепленных педагогов на базе музея была создана Школа экскурсоводов, в которой в настоящее время обучается 15 подростков.