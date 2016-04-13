Болхов, Орловская область, 13 апреля, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В Орловской области глава города Болхова должен выплатить штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры 13 апреля, в силу вступило соответствующее решение мирового судьи.

Константин Маковский. На парадной лестнице. 1919

Дело об административном правонарушении в отношении Александрова Игнатова было возбуждено прокурором Болховского района в связи с выявлением нарушения требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации». Законодательство отводит чиновникам на рассмотрение обращения граждан 30 дней с момента регистрации. Однако. По данным прокуратуры, 20 января в администрацию Болхова поступило обращение, но ответ на него в установленный законом срок подготовлен не был.

Мировой судья признал Игнатова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами»). По результатам рассмотрения постановления прокурора Игнатов привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

Добавим, что на прошлой неделе Орловский областной суд удовлетворил жалобу другого чиновника — заместителя главы Орла, которого мировой судья ранее также признал виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.