Осло, 13 апреля, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В связи с тем, что Норвегия является северным флангом НАТО у границ России, на стране лежит двойная ответственность: как суверенное государство и как страна-член НАТО она должна обеспечивать стабильность на Крайнем Севере, где, по мнению министра обороны Норвегии, интересы альянса и России сталкиваются. О том, какая на данный момент ситуация сложилась в Арктике и какие вызовы безопасности Норвегии исходят со стороны России, министр обороны Ине Эриксен Сёрейде рассказала в ходе конференции норвежской Ассоциации судовладельцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства сегодня, 13 апреля.

Обитатель Крайнего Севера

По мнению министра обороны королевства, Крайний Север — это отличный пример, как страны могут взаимодействовать в рамках международного права и обеспечивать стабильность и предсказуемость поведения друг друга. В силу особых природных, географических, климатических условий региона, военная инфраструктура и техника на Севере необходимы для выполнения гражданских задач. Поэтому «предсказуемое» военное присутствие — о котором осведомлены соседи и партнеры — одна из гарантий стабильности, считает министр обороны Норвегии.

По ее словам, в этом плане у России и Норвегии есть долгий и успешный опыт сотрудничества на Севере: даже в самые напряженные периоды «холодной войны» страны не допустили открытой конфронтации в регионе, при этом, несмотря на то, что морские пространства между ними еще не были разграничены, пояснила министр.

«Мы по-прежнему верим, что Россия, как и мы, заинтересована в том, чтобы и впредь избегать напряжения обстановки на Крайнем Севере, — отметила Сёрейде. — Но мы должны быть реалистами». Министр аргументирует: соседняя страна все-таки в 2008-м «вторглась» в Грузию, в 2014-м «аннексировала» Крым, а сегодня продолжает «дестабилизировать» Восточную Украину, неоднократно нарушая таким образом нормы международного права. «Российское руководство доказало, что они и готовы, и способны использовать военные средства для достижения своих целей», — заявила Ине Эриксен Сёрейде. Именно поэтому, отмечает она, в Норвегии вынуждены смотреть на Россию «сквозь призму различных линз» и «думать иначе».

И что мы видим, продолжает министр, так это то, что Россия тратит огромные средства на наращивание военных сил и военной активности во всех областях. Согласно главе оборонного ведомства, примеры тому — нарушения воздушного пространства как стран-членов НАТО, так и внеблоковых государств, наращивание военных сил за полярным кругом, модернизация Северного флота, создание баз и специальных арктических войск и так далее. Более того, подчеркнула она, количество военных учений, которые пройдут в России в 2016 году, в десять раз превосходит количество учений НАТО: по информации Министерства обороны РФ, их будет 4000.

«Мы можем уверенно сказать, что стратегический баланс на Крайнем Севере сместился в сторону России», — заявила министр.

В ситуации, когда напряжение между Россией и Западом только нарастает, Норвегии не справиться в одиночку, и ответом на все вызовы безопасности должно стать единство партнеров как в рамках НАТО, так и Евросоюза, уверена Ине Эриксен Сёрейде.

Норвегия поддержала санкции против России и в знак протеста против «нарушения международного права» приостановила сотрудничество по линии военных ведомств. Однако, продолжает Сёрейде, в высоких широтах военные просто вынуждены взаимодействовать, как минимум, для предотвращения чрезвычайных ситуаций и спасения на море, что и происходит.

«Это примеры того, как в политике безопасности мы сочетаем четкую и предсказуемую позицию со стратегически важным терпением и разумным сотрудничеством», — резюмировала министр обороны.

Напомним, в Норвегии продолжается общественная дискуссия относительно того, куда в течение нескольких лет будет направлен курс оборонной политики королевства. Как ранее сообщало ИА REGNUM, идейные противники нынешнего министра Ине Эриксен Сёрейде — в том числе, и из числа высокопоставленных военнослужащих — критикуют ее за то, что страна слишком сконцентрировалась на потребностях Североатлантического альянса, безопасности Крайнего Севера и на участии в международных военных операциях. Критики отдают приоритет трансграничным угрозам и предлагают развивать собственную обороноспособность, не переоценивая при этом возможности НАТО.