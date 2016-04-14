Москва, 14 апреля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин считает, что Забайкальскому краю необходимы дополнительные финансовые ресурсы для решения проблем, стоящих перед регионом. Об этом глава государства заявил, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос депутата Госдумы от региона Николая Говорина.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Депутат попросил президента включить Забайкалье в программу создания территорий опережающего развития, в которой участвуют некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока. «Этот вопрос требует дополнительного изучения, — сказал президент. — Для Дальнего Востока, действительно, делали эту программу, так как там была особенно трудная ситуация. Но вам ведь нужно не включение в эту систему, вам нужны деньги, а они уже расписаны… Это не значит, что проблемы Забайкалья можно забыть. Нужно найти средства для развития региона, и это нужно обсудить с правительством».

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия» с Владимиром Путиным проходит с 2001 года, нынешнее общение лидера государства с гражданами в прямом эфире — 14-е по счёту. Как правило, чаще всего жители страны задают вопросы социального обеспечения и защиты, развития экономики и жилищно-коммунального хозяйства. В 2015 году Владимир Путин отвечал на вопросы 3 часа 58 минут, тогда же был побит рекорд предыдущих лет по числу поступивших вопросов (свыше 3 млн). Основная часть вопросов приходит через Call-центр, также вопросы поступают через интернет и социальные сети.