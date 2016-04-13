Москва, 13 апреля, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Решением Высшего совета ЛДПР из партии исключены депутаты Госдумы Дмитрий Носов, Роман Худяков и Ирина Чиркова, сообщает пресс-служба ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM Жириновский

Они исключены из партии по разным причинам, в частности, отмечают во фракции, Носов и Худяков неоднократно делали заявления, противоречащие программе партии, а к Чирковой были вопросы с самого начала за прогулы и хищение партийных средств на выборах.

Вместе с тем, как передает корреспондент Худяков сообщил, что «Единая Россия» отказала ему в регистрации, как участника праймериз. «Поставила мне в вину ряд высказываний 2011−2012-го годов, которые касались работы этой партии», — отметил депутат.

«Я не собирался идти баллотироваться осенью от «Единой России», лишь хотел принять участие в праймериз и победить, тогда бы партия власти меня поддержала и не выдвигала против меня своего кандидата. Как и планировал, я выдвину свою кандидатуру на грядущие выборы в Госдуму по одномандатному округу», — написал Худяков в Facebook.