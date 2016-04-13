Премьер-министр Пакистана улетел в Лондон лечить больное сердце
Исламабад, 13 апреля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Пакистанский премьер-министр Наваз Шариф прибыл в Лондон для медицинского обследования, связанного с неизвестной хронической болезнью сердца, пишет Daily Mail.
После утечки «Панамских документов», принадлежавших фирме Mossack Fonseca, Шариф находится под мощным давление со стороны оппозиции. Последняя требует отставки премьера, имеющего отношение к офшорным счетам. Сын главы правительства Хусейн Наваз владел офшорными компаниями, а также недвижимостью в торговом районе Лондона — Мейфэр.
Министр внутренних дел Чаудхари Нисар Али Хан заверил общественность в том, что Шариф вернется в течение нескольких дней. Глава пакистанского МВД впервые признал тот факт, что несколько лет назад премьер-министр Пакистана перенес неудачную операцию на сердце.