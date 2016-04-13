Исламабад, 13 апреля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Пакистанский премьер-министр Наваз Шариф прибыл в Лондон для медицинского обследования, связанного с неизвестной хронической болезнью сердца, пишет Daily Mail.

ИА REGNUM Больное сердце

После утечки «Панамских документов», принадлежавших фирме Mossack Fonseca, Шариф находится под мощным давление со стороны оппозиции. Последняя требует отставки премьера, имеющего отношение к офшорным счетам. Сын главы правительства Хусейн Наваз владел офшорными компаниями, а также недвижимостью в торговом районе Лондона — Мейфэр.

Министр внутренних дел Чаудхари Нисар Али Хан заверил общественность в том, что Шариф вернется в течение нескольких дней. Глава пакистанского МВД впервые признал тот факт, что несколько лет назад премьер-министр Пакистана перенес неудачную операцию на сердце.