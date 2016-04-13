Осло, 13 апреля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и делегация бизнесменов прибыли в Сингапур для участия в норвежско-азиатском деловом саммите. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 13 апреля, в пресс-службе внешнеполитического ведомства королевства, после политики и представители крупнейших норвежских компаний отправятся в Южную Корею. Главная цель визита — он продлится до 16 апреля — налаживание бизнес-связей с азиатскими странами.

Зима. Норвегия

«Поскольку в Сингапуре одна из самых высокоразвитых экономик в мире, он является привлекательным рынком и ключевым торговым партнером Норвегии», — заявила Эрна Сульберг. Южная Корея с точки зрения экономических связей для Норвегии вторая по значимости страна в Азии, за пределами Евросоюза это третий по величине экспортный рынок. Страны сотрудничают, главным образом, в области судостроения и производства шельфового оборудования. Стоит отметить, что последние годы значительно возрос экспорт норвежских морепродуктов в Южную Корею.

«Южная Корея среди мировых лидеров в области инновационных и «зеленых» технологий, в исследовательской деятельности, что делает ее очень привлекательным для сотрудничества партнером», — считает премьер-министр Норвегии.

В программе визита норвежской делегации в страны Азии есть также политическая часть. В Сеуле Эрна Сульберг встретится с президентом страны Пак Кын Хе, а также посетит демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей. В крупнейшем промышленном городе Ульсан норвежский премьер посетит судостроительные мощности концерна Hyundai Heavy Industries, который строит суда, в том числе, для североевропейского королевства.

Кроме этого, Эрна Сульберг, которая под эгидой ООН занимается продвижением и популяризацией целей устойчивого развития, обсудит с азиатскими коллегами, как странам улучшить взаимодействие для достижения этих целей.