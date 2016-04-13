Москва, 13 апреля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Российские следственные органы объявили в международный розыск украинского бизнесмена Константина Григоришина, который является владельцем «Запорожтрансформатор». Об этом сегодня, 13 апреля, представитель следствия заявил в Московском городском суде.

ИА REGNUM Розыск

Сообщается, что Григоришин обвиняется в неуплате 674 миллионов рублей налогов в Российской Федерации. На данный момент Григоришин находится за пределами России и объявлен в международный розыск.

Про Григоришина известно, что он родился на Запорожье, и большая часть его активов сосредоточена на Украине. Однако, на данный момент он является гражданином Кипра и не имеет украинского паспорта.

По данным журнала Forbes состояние Григоришина по данным на 2015 год оценивается в $1,1 млрд. Он считается крупнейшим речным судовладельцем на Украине, а также хозяином крупнейшего в Восточной̆ Европе производителя трансформаторов «Запорожтрансформатор».