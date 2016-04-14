Москва, 14 апреля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Российские спортсмены сегодня находятся в трудной ситуации. Об этом 14 апреля в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Понимаю, что наши спортсмены, которых мы очень любим и надеемся на их результаты, в трудной ситуации находятся. Но нужно быть готовыми ко всему. Тем более что WADA пересматривает подходы и изучает клинические свойства препарата», — сказал Путин.

Он напомнил о том, что Министерство спорта РФ уже изучает возникшую проблему: «Мы будем бороться за справедливость решений. Министерство спорта и наши спортивные организации сотрудничают с хорошими адвокатами международного уровня и изучают аспекты этой проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года проходит традиционная прямая линия президента Владимира Путина. В ходе мероприятия в прямом эфире президент отвечает на вопросы жителей России.

В 2016 году прямая линия президента проходит в 14-й раз.

В 2015 году за 3 часа 57 минут Путин успел ответить на 74 вопроса, которые касались как региональных, так и общероссийских и международных проблем. Наиболее часто россияне задавали вопросы, связанные с работой ЖКХ, защитой прав и свобод, коррупцией, проблемами здравоохранения.