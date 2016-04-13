Москва, 13 апреля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение в Налоговый кодекс (НК РФ) понятия ключевой ставки вместо ставки рефинансирования ЦБ РФ для определения ставки налога на проценты по банковским вкладам, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля. Законопроект был инициирован группой депутатов от фракции ЛДПР, среди которых Антон Ищенко.

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Согласно законодательству, налогом по ставке 35% облагаются проценты по рублевым вкладам в банках в размере более ставки рефинансирования, действующей в течение периода, за который они начислены, плюс десять процентных пунктов. Ставка рефинансирования остается неизменной с 14 сентября 2012 года, в то время как ключевая ставка за это время менялась 7 раз, и это ухудшало положение налогоплательщиков налога по банковским вкладам, считают авторы законопроекта.

«Законопроектом предлагается исключить необходимость «ручного управления» Налоговым кодексом РФ и многократного изменения законодательства путем внесения изменений в НК РФ в части перехода при определении налогооблагаемой базы при получении доходов в виде процентов, получаемым по рублевым вкладам в банках, от использования ставки рефинансирования на ключевую ставку ЦБ РФ, увеличенную на пять процентных пунктов», — отмечают авторы инициативы.

Профильный комитет Госдумы не поддержал законопроект. Как пояснила член комитета по бюджету и налогам Раиса Кармазина («Единая Россия»), с 1 января 2016 года ставка рефинансирования приравнена к ключевой ставке ЦБ РФ, в связи этим законопроект «предлагается отклонить».

Сейчас величина ключевой ставки ЦБ составляет 11%.