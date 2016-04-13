Санкт-Петербург, 13 апреля, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца предполагаемого боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Рагима Магомедкасумова. Об этом сегодня, 13 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

УФСБ по Петербургу и Ленобласти Рагим Магомедкасумов

Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме. Судья Ольга Андреева приняла решение об аресте жителя Ленобласти Магомедкасумова на два месяца.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» — 205.3 УК РФ. Магомедкасумову грозит пожизненный срок заключения.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Рагим Магомедкасумов накануне был задержан сотрудниками в Петербурге по подозрению в том, что прошел обучение в лагере подготовки боевиков международной террористической организации «Исламское государство» на территории Сирии с целью осуществления террористической деятельности.

По версии следствия, о которой ряду СМИ сообщил источник в Управлении ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области, Магомедкасумов после обучения в лагере подготовки боевиков в Сирии вернулся во Всеволожск в Ленобласти, где проживал с женой и детьми, для осуществления террористической деятельности. При этом он не уведомлял родственников и о поездке в Сирию.

Следствие считает, что подозреваемый пробыл в Сирии не меньше полугода. При этом, вернувшись в Россию, он нигде не работал, но содержал жену и ребенка. Это, как предполагает следствие, является основаниями для устойчивых подозрений в том, что Магомедкасумов является агентом ИГ и потенциально опасным человеком.