Минск, 13 апреля, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Официальный Минск ожидает серьёзных подвижек в устранении изъятий и ограничений во взаимной торговле стран Евразийского союза. Об этом 13 апреля в Москве заявил председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков во время заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба Совмина постсоветской республики.

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«Прошел всего год функционирования, а союз уже приобретает очертания не просто интеграционного объединения, — сообщил Кобяков. — И это правильное направление. Мир уже даже не делится, он разделился на блоки. Нас окружают страны и объединения с сильной экономикой. Задача ЕАЭС — занять достойное место среди них».Евразийскому союзу нужен крепкий фундамент внутри самого себя, считает Кобяков. Он отметил также, что Евразийская экономическая комиссия в своей работе должна исходить из позиции преемственности в решении задач.

«Белоруссия придерживается мнения, что главная цель — это устранение изъятий и ограничений во взаимной торговле, — сказал он. — В этой связи предлагаю вернуться к нашей идее собрать предложения сторон по первоочередному списку 10−20 изъятий и принять меры по их оперативному устранению. Белорусская сторона ожидает серьезных подвижек в данной работе в связи со структурными преобразованиями в комиссии — назначением члена Коллегии ЕЭК по вопросам функционирования внутренних рынков и созданием соответствующего департамента».

Правительство Белоруссии рассчитывает на усиление координирующей роли ЕЭК при разрешении внутренних противоречий между государствами ЕАЭС и это касается также вопросов обеспечения свободной торговли и допуска к государственным закупкам, тарифной и нетарифной защиты внутреннего рынка ЕАЭС, особенно в условиях присоединения новых государств к союзу и вступления Казахстана в ВТО. Кобяков обратил особое внимание на то, что Белоруссия рассчитывает на поддержку партнеров по ЕАЭС в процессе присоединения к ВТО.

Кобяков сообщил, что в ближайшее время Совмин РБ проведёт серию встреч с членами ВТО, а также подготовит обновленные переговорные предложения. Александр Лукашенко санкционировал ускорение процесса вступления Белоруссии в данную организацию.

«Рассчитываем на поддержку партнеров по ЕАЭС — уже членов ВТО — как в рабочей группе по присоединению Белоруссии к организации, так и в интеграционном формате», — сообщил Кобяков. Он также отметил: «Со своей стороны мы абсолютно открыты и готовы обсуждать параметры нашего присоединения вплоть до самых специфических нюансов».

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета Кобяков предложил провести осенью в Минске. Он заявил: «Надеюсь, в этом году планку мы снижать не будем. Тем более что вопросов у нас меньше не стало, а их чувствительность даже возросла».

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в ходе заседания отметил, что Евразийский союз состоялся как современное и эффективное интеграционное объединение, которое приносит реальные результаты как в период роста экономик, так и в периоды кризисов. Он отметил: «Влияние на состояние дел в экономике оказывают внешние факторы, однако статистические данные свидетельствуют, что ЕАЭС играет стабилизирующую роль и положительно влияет на состояние экономик стран-участниц».

Медведев также констатировал: пока страны ЕАЭС отстают в вопросах формирования договорно-правовой базы, а также в вопросах, связанных с ликвидацией изъятий и ограничений в торговле товарами и услугами, свободном перемещении людей и капиталов.

Главы правительств ЕАЭС на заседании в узком составе обсудили перспективы взаимодействия с Китаем. Медведев сообщил, что в последнее время поступают сигналы по заинтересованности во взаимодействии и от Евросоюза, отметив: «Мы к такому движению готовы с учетом принципов равноправия и взаимной выгоды».Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян по итогам состоявшегося заседания сообщил журналистам, что главы правительств ЕАЭС поручили Евразийской экономической комиссии выстраивать диалог с Китаем и Евросоюзом. Он заявил: «На заседании были определены четкие рамки для ЕЭК в том, как работать с Евросоюзом и как строить диалог с КНР».

Саркисян отметил, что казахстанская сторона в качестве председателя в ЕАЭС определила одним из приоритетов в 2016 году интенсификацию работы ЕАЭС с третьими странами. Он также сообщил, что Главы правительств приняли ряд решений, касающихся проведения согласованной промышленной политики. В частности, утверждено положение о формировании и функционировании евразийских технологических платформ. Кроме того, премьер-министры договорились продолжить на следующем заседании межправсовета, которое пройдет в мае в Ереване, обсуждение вопросов железнодорожных перевозок и проекта концепции общего рынка нефти и нефтепродуктов. Как сообщало ИА REGNUM, полноправными членами ЕАЭС являются Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. В 2014 году о возможности вступления в ЕАЭС заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон (Рахмонов). В ходе состоявшегося 13 апреля в Москве заседания ЕМС председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости начала работы в 2016 году единого рынка обращения лекарств ЕАЭС. Также были обсуждены вопросы сотрудничества стран Евразийского союза в других сферах.