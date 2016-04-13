Астана, 13 апреля, 2016, 17:51 — ИА Регнум. Председатель совета директоров АО «Национальная компания «Казахстан Темир жолы» (КТЖ) Нуржан Байдаулетов, занимавший данный пост с января 2012 года, ушел в отставку по собственному желанию. На его должность назначен гражданин Литвы Илькявичюс Адамас Олегас, сообщил департамент по внешним и внутренним коммуникациям АО «Самрук-Қазына».

Луи-Абель Трачет. Железная дорога

Адамас Илькявичюс окончилОткрытый университет в Тель-Авиве в 2000 году и Школу бизнеса BMI в Дании в 2007 году. Является сертифицированным архитектором бизнес-процессов: сертифицирован в системе проектов ASAP и SAP, а также программа лидерства IBM управления.

Свою карьеру начинал с должности исполнительного директора программы в IBM Global Business Service. В 2009 году получил назначение на позицию генерального директора, менеджера программы глобальной трансформации бизнеса в ведущей международной компании по добыче и переработке минеральных ресурсов Eurasian Natural Resources Corporation, осуществляющей свою деятельность в Казахстане, Китае, России, Бразилии и Африке. В 2013 году стал советником председателя правления фонда «Самрук-Қазына» и главным директором по трансформации бизнеса «Самрук — Қазына». Членом Совета директоров КТЖ Илькявичюс стал в 2014 году.

Акционерное общество «Казахстан темир жолы» было создано постановлением правительства республики от 31 января 1997 года. Единственным акционером АО «НК «КТЖ» является Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», который решает задачи совершенствования системы корпоративного управления, повышения прозрачности бюджета, управляет деятельностью АО «НК «КТЖ» через Совет директоров, не вмешиваясь в его оперативную работу. АО «НК «КТЖ» осуществляет такие виды деятельности как выполнение функций оператора магистральной железнодорожной сети, перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом.

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» создано в соответствии с указом президента Казахстана от 13 октября 2008 для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики. А так же для упреждения факторов влияния на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках

Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их конкурентоспособности на мировых рынках.