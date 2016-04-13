Владимир, 13 апреля, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Сотрудники владимирского завода «Автоприбор» обратились с открытым письмом к губернатору Владимирской области Светлане Орловой, в котором просят не допустить ликвидации предприятия. Как сообщает «Зебра ТВ», трудовой коллектив обеспокоен изменениями, которые могут произойти на заводе в ближайшее время.

vladimirobl.ru Завод «Автоприбор»

По данным сотрудников завода, в ближайшее время должно состояться собрание кредиторов, которые примут решение о реорганизации предприятия. До работников дошли слухи, что реорганизация принесет массовое сокращение — на работу в новое юридическое лицо перейдут не все рабочие, а лишь часть, которая необходима для выполнения заказов.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время «Автоприбор» фигурирует в достаточно крупных скандалах. Так, в марте стало известно, что на предприятии был долг по зарплате в размере 13 млн рублей. Он был ликвидирован только после проверки, которую провел Роструд. Без зарплат сидели более тысячи работников.

Кроме того, 16 марта во Владимире был задержан экс-директор завода Алексей Мельников, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).