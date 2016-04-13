Тамбов, 13 апреля, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Тамбовская область по итогам 2015 года заняла первое место по росту пользователей электронных госуслуг, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации со ссылкой на мониторинг Росстата.

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Росстат опубликовал итоги мониторинга исполнения указа президента РФ №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Согласно исследованию, в стране доля граждан, у которых есть возможность получать госуслуги в электронном виде, от общей численности населения, получившего государственные и муниципальные услуги, составляет 40 процентов. Тамбовская область по итогам 2015 года заняла первое место по росту пользователей электронных госуслуг. По словам начальника управления информационных технологий администрации региона Андрея Стрельцова, такие значительные успехи были достигнуты за счет активной работы с гражданами и бизнесом.

В 2014 году показатель доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в регионе был крайне низок и составлял лишь 10 процентов от общей численности населения, получившего государственные и муниципальные услуги. В 2015 году работа в этом направлении были усилена, и был сделан значительный прорыв, говорят власти. В результате доля пользователей электронных услуг выросла до 35 процентов, Тамбовщина стала лидером по этому показателю и сейчас занимает 34 место в стране.

Андрей Стрельцов отметил, что тамбовчане все активнее пользуются электронными сервисами. Для удобства жителей в Тамбове и области работают 82 различных пунктов регистрации, подтверждения и восстановления доступа к учетным записям в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). С помощью этих учетных записей также можно работать с единым и региональным порталами госуслуг.

Пункты регистрации открыты в 24 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в центрах занятости населения, а также органах соцзащиты. Кроме того, они созданы на базе администраций Мичуринского, Тамбовского, Моршанского, Инжавинского, Петровского и Кирсановского районов. Ранее, напомним, подтвердить личность для получения электронных госуслуг можно было только в офисе ОАО «Ростелеком» или по почте.

В 2015 году в ЕСИА зарегистрирована 171 тыс. жителей области. Общее количество граждан, зарегистрированных центрами выдачи ключа простой электронной подписи, превышает 300 тысяч.