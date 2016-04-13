Ярославль, 13 апреля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Центр подготовки юных футболистов «Шинник», входящий в систему одноименного футбольного клуба, может прекратить свое существование. Тренерам предложено перейти на работу в муниципальную СДЮШОР № 13, туда же мэрия города предлагает перевести всех воспитанников центра, около 500 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля Илья Тюрганов. Это связано с критической ситуацией, которая сложилась в центре. Тренеры в течение 4 месяцев не получают заработную плату. Счета центра заблокированы по требованию налоговых органов в связи с задолженностью по налогам и страховым взносам.

фото страницы в Facebook ЦПЮФ «Шинник»

«Мэрия города предложила ФК «Шинник», если клуб не может обеспечить финансирование центра подготовки юных футболистов, принять детей и тренеров в СДЮШОР № 13, при этом придав школе статус регионального центра подготовки футболистов и сохранив название «Шинник». Клуб взял паузу, ему нужно подтверждение от Российского футбольного союза, что школа будет иметь статус регионального центра. Это необходимо для того, чтобы клуб не потерял лицензию. РФС устно подтвердил, что такой вариант возможен, но клуб запросил письменное подтверждение. Мы написали письмо в РФС и ждем ответа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Илья Тюрганов.

Директор Центра подготовки юных футболистов Алексей Карпов считает, что критическую ситуацию с выплатой зарплаты тренерам создала сама мэрия, уменьшив субсидию центру с 21 млн рублей в 2015 году до 8 млн в 2016.

«Исполняющий обязанности мэра Алексей Малютин говорит по поводу долга нашей организации перед тренерами, но это долг сформировал именно он. 7,6 миллионов — такую же субсидию из всех федераций у нас получают только шашисты, у всех остальных она больше. Собрали тренеров втайне от меня, предложили сменить работу, но пока ни один тренер, ни один ребенок не перешел из центра. Это серьезное понижение статуса. Сейчас все сотрудники центра подали заявление в прокуратуру и заработная плата будет взыскана через суд. Не хочется становится последним руководителем футбольной школы «Шинник», поэтому я участвую в различных акциях протеста. Детский футбол — это гордость города, непонятно, почему мэрия хочет его погубить», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра подготовки юных футболистов «Шинник» Алексей Карпов.

В мэрии города уменьшение субсидии объясняют как необходимостью экономии бюджетных средств, так и использованием субсидии на цели, не связанные с выплатой зарплатой тренерам в 2015 году. В частности, на поездки на соревнования и покупку инвентаря. Эти расходы, по мнению городских властей, должен был финансировать сам футбольный клуб «Шинник», так как участие в соревнованиях юных футболистов необходимо для сохранения лицензии клуба.

«Центр подготовки юных футболистов накопил долги по налогам, и сейчас мы не перечисляем ему субсидию, так как она сразу пойдет на выплату налогов, а не на зарплату тренерам. В случае перехода тренеров и детей в СДЮШОР-13, 8 млн рублей хватит на заработную плату, поэтому и была предложена такая схема», — рассказал Илья Тюрганов.

Ранее мэрия Ярославля забрала у футбольного клуба имущественный комплекс стадиона «Шинник», посчитав, что муниципальное имущество используется неэффективно. В отношении самого клуба подан очередной иск о банкротстве, а игрокам не выплачивается заработная плата.