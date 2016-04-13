Москва, 13 апреля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Частные вложения в ЖКХ — единственный способ вывести отрасль из тяжелого положения, хотя говорить о каких-либо серьезных инвестиционных успехах пока еще нельзя. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский, комментируя заявления Минстроя о возросшем объеме концессий.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики податей. Фрагмент

«Привлечение частных инвестиций для российского коммунального хозяйства сегодня, пожалуй, единственный вариант каким-то образом исправить ситуацию в отрасли. У государства в настоящее время средств на восстановление инфраструктуры ЖКХ нет. При этом по оценкам 2013 года отрасли необходимо около 9 трлн рублей», — заявил Андриевский.

В настоящее время средний износ инфраструктуры ЖКХ по стране оценивается примерно в 60% и уже лет пять этот показатель практически не меняется, указал он. «Уровень износа определяет уровень теплопотерь, энергопотерь, водопотерь, которые оплачиваются населением. Экономия за счет снижения этих потерь — вот очевидная выгода для бизнеса: средства на оплату этих потерь, которые сейчас по факту улетают в трубу, бизнес может перенаправить себе в карман», — отметил эксперт.

В то же время заявленные заместителем министра строительства и ЖКХ Андреем Чибисом данные о росте числа концессий в абсолютном выражении выглядят достижением пока достаточно скромным."271 концессия — в масштабах страны это очень немного, сумма в 70,8 млрд, на фоне требуемых отрасли средств, также невысока. Поэтому успехи можно назвать относительными», — заявил эксперт.

«Сегодня объявлено порядка 300 конкурсов на концессии — но это тоже немного. К тому же необходимо уточнить, какого качества эти объекты. Как правило, в концессию передаются неэффективные муниципальные предприятия, а также арендуемые инфраструктурные объекты», — продолжил он.

Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности отрасли государству необходимо задуматься о повышении качества объектов, предлагаемых в концессию — в том числе за счет добавления более интересных активов, указал Андриевский. «Нужно стимулировать рынок, чтобы не государство было инициатором инвестиционных процессов, а бизнес. Для этого необходимы гарантии долгосрочных инвестиций, льготные условия, прозрачное ценообразование», — отметил он.

«Сейчас для инвесторов понятно, за счет чего они могут получить прибыль. Теперь необходимо теперь им дать гарантии, инструменты и механизмы, чтобы извлечь эту прибыль», — подытожил эксперт.

Напомним, что 12 апреля заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис рассказал журналистам, что общий объём обязательств по концессиям в ЖКХ возрос в 2015 году в 10 раз в сравнении с прошлым годом и составил 70,8 млрд рублей, при этом, по данным ведомства, значительная часть этих концессий пришлась на города с населением менее 150 тыс. человек.