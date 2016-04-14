Москва, 14 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что Госдума до середины июля примет поправки в законодательство, регулирующее отношение между товаропроизводителями и торговыми сетями, а также расширит полномочия ФАС в сфере контроля деятельности супермаркетов.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Если нам чего-то не хватает, надо к этому вернуться и закрепить это в законе» — так прокомментировал президент РФ работу над законопроектом, предусматривающем, в частности, ускорение оплаты продукции, поступающей в сеть.

«Второе — нужно определить справедливую цену так называемого бонуса за место на полке. Есть разные предложения: от 0 до где-то до 5 процентов от стоимости товаров», — говорит Путин.

«И конечно, что точно нужно сделать, на мой взгляд, нужно расширить полномочия ФАС в этой области. ФАС в этой сфере экономики почти не работает, и нужно это тоже в законе отразить», — считает президент.

«И уж точно совершенно тянуть с этим нельзя. Рассчитываю, что правительство закончит согласования, а Государственная дума рассмотрит в весеннюю сессию», — сказал Путин, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по безопасности Ирины Яровой («Единая Россия»).

Яровая напомнила, что Госдума в 2009 году после «судьбоносного» совещания в правительстве РФ приняла закон, регулирующий деятельность торговых сетей. «Тогда были приняты важнейшие решения, появились правила, запреты. Были и компромиссы», — напомнила она. При этом депутат указала, что реализация закона выявила как минимум две проблемы: «10% превратились в налог при поставке», а также проблему со сроками оплаты поставленной продукции.

«Год назад мы подготовили поправки, уже год ко второму чтению это все утопает в бюрократических согласованиях», — отметила она, указав на то, что лоббисты препятствуют принятию решения.

Принятие закона станет серьезной поддержкой в вопросах импортозамещения, подчеркнула Яровая.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России проводит традиционную «прямую линию», отвечая на вопросы сограждан. В 2015 году выступление Владимира Путина просмотрело более 8 миллионов человек, само мероприятие длилось 4 часа. По счету это будет уже 14 подобная встреча с гражданами.