Симферополь, 13 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал постановление Печерского районного суда Киева об аресте главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщают «РИА Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, Печерский суд Киева дал санкцию на заочный арест Аксенова в связи с созданием незаконных органов власти и передачей в собственность Российской Федерации имущества, принадлежащего Государственному предприятию Украины «Международный детский центр «Артек».

«Все это можно охарактеризовать двумя словами — маразм крепчал. Иной оценки подобному решению трудно подобрать», — заявил Иоффе. Он считает, что такое решение украинского суда продиктовано стремлением «группы людей» на Украине отработать получаемые зарплаты.

Глава ОП напомнил, что на Украине есть прокурор Автономной Республики Крым. «Прокурор есть, а автономной республики нет, как бы и что бы они не считали, поэтому они этим маразмом и занимаются», — пояснил Иоффе.