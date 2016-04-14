Москва, 14 апреля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Нам нужно искать тех партнёров, которые лучше для России, заявил президент России в ходе прямой линии, отвечая на вопрос — кто для России лучше: Клинтон или Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В истории двухсторонних отношений были такие моменты, когда США и Россия взаимодействовали и добивались положительных результатов на национальном и международном уровне. И сегодня есть примеры плодотворного сотрудничества двух стран, это касается вопросов уничтожения оружия массового уничтожения, борьбы с терроризмом, химического оружия в Сирии, есть и другие примеры положительного взаимодействия», — сказал президент.

«Дело не в конкретных людях в США, но если Штаты будут исходить из ложной посылки своей исключительности, то это будет означать, что они всегда будут претендовать на особое положение и на особые права, а это большая ошибка. Нужно смотреть в корень проблемы и действовать не с позиции силы и диктата, а действовать уважительно со всеми своими партнерами и, конечно, с Россией. Без этого невозможно выстроить современные демократические международные отношения», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года проходит прямая линия, в ходе которой президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы жителей России.

Прямая линия президента проводится уже в 14-й раз. Традиционно россиян интересуют вопросы, связанные с работой ЖКХ, защитой прав и свобод, коррупцией, проблемами здравоохранения

В 2015 году Путин отвечал на вопросы Россиян почти 4 часа. За это время он успел ответить на 74 вопроса, которые касались как региональных, так и общероссийских и международных проблем.