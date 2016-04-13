Москва, 13 апреля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, предполагавший компенсацию вкладчикам банков потерь реальных накоплений из-за девальвации рубля в конце 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля. Законопроект был инициирован депутатом от КПРФ Александром Потаповым.

ИА REGNUM Отказ Госдумы

«Резкое падение курса бивалютной корзины ЦБ РФ в конце 2014 года почти на 50% привело к соответствующему повышению цен не только на импортные товары, но и на российскую продукцию. На конец 2014 года повышение цен составило по различным группам товаров 20−70%», — отмечает депутат. Оценка потерь населения составляет 7 трлн рублей или 16% от годового ВВП, подсчитал он.

Законопроектом предусмотрено частичное возмещение потерь реальных накоплений граждан России, сохранивших рублевые депозитные вклады, путем компенсационных начислений на рублевые вклады, действовавшие в 2014 году. Согласно законопроекту, размер компенсационных начислений будет определяться коэффициентом компенсации, умноженным на сумму вклада. Коэффициент компенсации рассчитывается индивидуально для каждого вклада, он должен быть пропорционален изменению бивалютной корзины ЦБ РФ за период действия договора вклада, а также учитывать фактическое повышение цен. Для неработающих пенсионеров предусмотрены повышенные коэффициенты компенсационных начислений.

Депутат привел пример начисления компенсации. Если вклад в сумме 200 тысяч рублей был открыт в декабре 2013 года под 10% годовых, в соответствии с расчетами депутата компенсационное начисление на вклад должно составить 38 тыс 600 рублей. При этом предусматривается, что возможность снимать вклады появится только через год после вступления закона в силу, чтобы избежать всплеска инфляции.

«Начисления должны проводиться по аналогии со страховыми выплатами, так как, фактически, потери такого размера можно рассматривать как страховой случай. В первую очередь должны быть начислены компенсации на небольшие вклады, до 400 тыс рублей, составляющие около 55% от общей суммы вкладов, что окажет поддержку основной части малоимущего населения», — подчеркнул депутат от КПРФ. Такие компенсации повысят покупательную способность населения на 13%, считает автор.

Комитет Госдумы по финрынку не поддержал законопроект. «Законопроект предусматривает обязанность правительства самостоятельно определиться с источником новых расходных обязательств, между тем правительство в своем заключении указало на отсутствие источников покрытия таких расходов», — отметила член комитета Марина Мукабенова («Единая Россия»). По ее словам, компенсации для вкладчиков банков при наличии системы страхования вкладов ставит вкладчиков в привилегированное положение с другими категориями населения, не имеющих никаких накоплений.