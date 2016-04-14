Москва, 14 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Ввод единой национальной валюты в ЕАЭС будет возможен только после того, как сравняются уровни экономик входящих в нее стран, заявил президент Владимир Путин отвечая на вопрос интернет-пользователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В принципе это интересная тема, и когда-то это, наверное, станет возможным, но на том этапе, когда уровни развития экономик, входящих в ЕАЭС, сравняются», — подчеркнул президент.

По его словам здесь ни в коем случае нельзя допустить ошибки, которую в свое время допустил Евросоюз, когда ввел единую валюту при разном уровне экономик стран-членов. «Поэтому возникают такие сложности, как сложности с Грецией. Ей дают подачки «из общего котла», но эти подачки не способствуют экономики и ее структуры в лучшую сторону», — напомним Путин.

По его словам, необходимо учитывать все эти проблемы и двигаться поэтапно. «Это добровольная вещь, в этом вопросе у нас должен быть полный консенсус», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Владимир Путин проводит традиционную «прямую линию» с согражданами. Предыдущий теледиалог посмотрели более 8 млн человек. Встреча длилась 4 часа, президент успел ответить на 74 вопроса.