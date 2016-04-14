Москва, 14 апреля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин высказался за изменение порядка расчета налога на недвижимость. «Разумеется, этот процесс действительно должен привести к большей справедливости, но не к перегибам в другую сторону, это касается и предпринимательского сообщества, и граждан, потому что и граждан этот вопрос волнует: можно ли увеличить необлагаемую часть, там количество метров?» — говорит Путин в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Наверное, можно, над этим нужно подумать. сейчас не могу ответить по конкретным цифрам, но подумать в этом направлении можно и нужно», — уверен президент.

Путин напомнил, что «переход к кадастровой оценке — это инициатива некоторых регионов РФ, эта даже не инициатива правительства». «Почему? Потому что в некоторых регионах, в частности в Москве, у руководства города сложилось впечатление, что они недополучают доходы, которые могли бы и должны бы получать и направить прежде всего на решение общегородских проблем», — рассуждает президент.

«Имевшаяся оценка считалась московскими властями заниженной и проведенной таким образом, что, скажем, от крупных торговых сетей в год получали почти ноль в городскую казну, и это, конечно, несправедливо. И москвичи, которые не занимаются бизнесом, вправе были спросить у руководства города, почему вы это допускаете», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля 2016 года президент Владимир Путин проводит прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы жителей России. Вопросы на прямую линию президента поступают из всех регионов страны.

Прямая линия президента стала уже традиционной и проводится в 14-й раз.

В 2015 году Путин отвечал на вопросы россиян почти 4 часа. За это время он успел ответить на 74 вопроса, которые касались как региональных проблем, так и общероссийской и международной тематики.