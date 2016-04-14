Москва, 14 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Сегодня главная задача — не напечатать деньги, а изменить структуру экономики. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 14 апреля, отвечая на вопрос жительницы Липецка.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам Путина, сегодня главные дискуссии в экономике сосредоточены на том, «как обеспечить приток инвестиций, как обеспечить эффективность и как обеспечить спрос, то есть поднять доходы населения».

«И здесь правительство думает над этим — как оказать помощь наиболее уязвимым категориям граждан. Это чрезвычайно важная вещь», — отметил Путин.

«Главное — не напечатать деньги, главное — изменить структуру экономики. Это очень сложная вещь. Но все-таки движение по этому направлению у нас есть. И признаки заключаются, например, в том, что у нас увеличилось промышленное производство. Кстати, впервые в феврале мы зафиксировали изменение тенденции в положительную сторону. И экспорт высокотехнологичной продукции — он тоже увеличивается по сравнению с экспортом природных ресурсов», — сказал Владимир Путин.

Традиционная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным проходит сегодня, 14 апреля — в прямом эфире глава государства отвечает на вопросы жителей России.

Жителей России интересуют вопросы социального обеспечения, развития экономики, проблемы ЖКХ, в меньшей степени — проблемы образования и международные проблемы.

Добавим, что эта «Прямая линия» — уже 14-я по счету. В 2015 году был поставлен рекорд по числу поступивших вопросов (3,25 млн), а отвечал на вопросы президент почти четыре часа. Посмотрели прямую линию с президентом более восьми миллионов человек.