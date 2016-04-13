Киев, 13 апреля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины действительно зарегистрировала уголовное производство в отношении премьер-министра Украины Арсения Яценюка по информации о получении им взятки при назначении руководителя «Концерна РРТ» Владимира Ищука. В то же время Генпрокуратура не выдвигает каких-либо обвинений в адрес премьера, заявил сегодня, 13 апреля, прокурор Генпрокуратуры Украины Владислав Куценко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капуста

Представитель ГПУ сообщил, что информация о якобы получении взятки Яценюком была изложена в обращении внефракционного народного депутата Сергея Каплина.

«Согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, оно было внесено в Единый реестр досудебных расследований, и ему был присвоен номер. После этого прокуратура вызвала Каплина к нам на допрос, чтобы он дал объявление относительно тех обстоятельств, о которых он сообщал в обращении. К сожалению, на наши приглашения он не отреагировал», — рассказал Куценко.

По его словам, в прокуратуру для дачи показаний также не явился внефракционный депутат Рады Дмитрий Добродомов. При этом Куценко отметил, что прокуратура увидела в указанном производстве «отсутствие состава преступления».

Прокурор также проинформировал, что в ответе и. о. генпрокурора Юрия Севрука на депутатский запрос Д. Добродомова указывается, что производство фактовое, то есть Генпрокуратура не выдвигала в адрес Яценюка каких-либо обвинений.

В свою очередь, в партии «Народный фронт» заявляют, что дело в отношении премьер-министра Арсения Яценюка не имеет состава преступление и поэтому оно должно быть закрыто.

«В прошлом году было подано обращение под авторством известного популиста, прихвостня Левочкина Сергея Каплина о якобы даче взятки премьер-министру Арсению Яценюку и фракции «Народный фронт» за назначение руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) Владимир Ищука. Это не соответствует действительности, это полная ложь, потому что все знают, как этот концерн в этом правительстве занимает проукраинскую позицию — отстаивает украинские интересы, ограничивает влияние российских СМИ, и это не нравится так называемым «попередникам», — заявил представитель «НФ» Дмитрий Сторожук.

«Хочу обратиться к генеральному прокурору немедленно закрыть это дело, потому что за целый год по этому представлению не велись никакие процессуальные действия, там нет никаких признаков преступления. Это означает, что ГПУ уже должно открыть производство против заявителя за заведомо ложные сведения, которые очерняют честь и достоинство государственного публичного лица», — заявил соратник Яценюка.