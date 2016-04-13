Барнаул, 13 апреля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В Центральном суде Барнаула снова рассматривали дело Куфаевых. Резонансная история бывшего аграрного вице-губернатора и его сына связана с сомнительными схемами агрострахования. Подробности сообщают корреспонденты программы «Вести-Алтай».

видеокадр программы «Вести-Алтай» Бывший директор Барнаульского филиала ОАО «БАСК» Александр Кураев и его сын Игорь Куфаев

Куфаевых обвиняли в хищении денег из федерального и краевого бюджетов на сумму более 400 миллионов рублей. Отбывают они, соответственно, 4 и 6,5 лет лишения свободы. Суд дважды, в 2013 и в 2015 годах, признавал их виновными.

12 апреля Куфаев-младший попросил об условно-досрочном освобождении.

«Вести» отмечают, что во время лишения свободы он возмещал причинённый государству ущерб. Согласно справке Главного управления сельского хозяйства края, Куфаевы уже вернули в бюджет более 68 миллионов рублей. При этом, по словам Игоря Куфаева, в его владении ещё имеется участок с недостроенным домом, который он готов отдать в погашение долга перед государством.

«Если бы я был бы на свободе, я бы поставил его на кадастровый учёт и его реализовал, и прибавилось пусть не 50, но 40 миллионов для гашения. Я бы успешно бы вносил каждый месяц приличную сумму на гашение заявленного иска», — заявил в суде Игорь Куфаев.

Приняв это ходатайство, судья назначил рассмотрение дела на 22 апреля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, директор Барнаульского филиала ОАО «БАСК» Александр Куфаев, его сын Игорь Куфаев и пять членов организованной Куфаевым преступной группы признаны виновными в мошенничестве и легализации (отмывании) денежных средств, совершенные в крупном размере, с использованием своего служебного положения. Еще в 2013 году им вменили кражу около 500 млн. рублей федерального и краевого бюджетов.

По данным СУ СК РФ по краю, похищение денег велось с февраля по октябрь 2011 года. Данные средства на основании подложных документов были перечислены в качестве субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая из Главного управления сельского хозяйства края. В октябре 2011 года часть похищенных денежных средств в размере более 57 млн. рублей участники группы перечислили со счета страховой компании на счет подставного лица. В последующем, 30 млн. рублей были сняты ими со счета в наличной форме.

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам УФСБ и ГУ МВД по Алтайскому краю. Алтайские следователи уголовное дело расследовали около года, обвинительного заключения составляет 15 томов, а количество томов уголовного дела — 60.

В ходе следствия было назначено и проведено три экономические экспертизы. Кроме того, осложняло следствие упорное противодействие со стороны обвиняемых.