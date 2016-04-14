Москва, 14 апреля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Владимир Путин обещал исправить несправедливость по отношению к младшим школьникам, которые отлично учатся, но не имеют возможности поехать в «Артек» — из-за возраста. Вопрос об этом во время «Прямой линии» 14 апреля задал восьмилетний вундеркинд из Ярославля. «Сейчас рано, а потом будет неинтересно», — написал школьник.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Те, кто организовал эту работу, не были вундеркиндами, и мы это исправим», — пообещал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Владимир Путин проводит ставшую уже традиционной прямую линию, в ход которой отвечает на вопросы россиян.

В 2016 году прямая линия проводится уже в 14 раз. Вопросы президенту поступают из всех регионов России.

В 2015 году в ходе прямой линии за 4 часа президент РФ успел ответить на 74 вопроса, связанных с работой ЖКХ, защитой прав и свобод, коррупцией, проблемами здравоохранения.