Чебоксары, 13 апреля, 2016, 17:26 — ИА Регнум. ОНФ опубликовал рейтинг качества российских дорог. По результатам инспекции «Оценим качество дорог!» антилидерами стали Якутск, Ульяновск и Петропавловск-Камчатский, возглавив рейтинг городов с самым плохим дорожным покрытием, сообщается на сайте «фронтовиков». В тройке лучших — дороги Тюмени, Саранска и Абакана.

rating.dorogirussia.ru Проверка дорог в Ульяновске

Итоговый рейтинг городов с точки зрения качества дорожной сети создавался на основе критериев состояния гарантийных дорог, обустройства пешеходных переходов вблизи объектов социальной инфраструктуры, наличия и обустройства парковок и пандусов около медицинских учреждений, а также текущего состояния городских улиц на предмет отклонения от требований ГОСТа. В 2015 году участники инспекции оценили состояние городских дорог, в том числе более 900 гарантийных участков.

В тройку городов, где эксперты выявили перечисленные дефекты на основных и гарантийных дорогах, вошли Якутск, Ульяновск, Петропавловск-Камчатский.

Особенно «фронтовикам» во время инспекции запомнилась столица Ульяновской области. «Обычно в ходе движения по городам мы ищем яму, которую можно было бы измерить калабашкой (специальный инструмент общественного контроля — эталон ямы, брусок с размерами 60×15×5 см), а в Ульяновске, наоборот, мы искали улицу, где нельзя было бы ее применить. Впоследствии областная прокуратура Ульяновской области после комплексной проверки подтвердила нашу информацию о том, что состояние автодорог там не соответствует требованиям стандартов», — приводят «фронтовики» мнение руководителя инспекции Александра Васильева.

Тройку городов, где дороги с точки зрения ГОСТа у «фронтовиков» не вызвали претензий, возглавила Тюмень. Следом расположились Саранск, Абакан, Белгород, Ставрополь, Казань, Пермь, Чебоксары, Калуга и Москва. Здесь, по мнению членов ОНФ, состояние их основных и второстепенных улиц, дворов и проездов хорошее, ямы встречаются крайне редко.

Дорожная инспекция ОНФ проходила с июля по декабрь 2015 года. Активисты Народного фронта посетили 130 городов в 82 регионах, проехав более 60 тыс. км.