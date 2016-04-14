Москва, 14 апреля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Можно «верить и чеку, и правительству», заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Москвы о росте цен на продукты питания почти в два раза, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Здесь нет никакого противоречия», — отметил Путин, хотя подтвердил, что рост цен на продукты питания существенный. «В прошлом году цены подросли на 14%, но в третьем квартале цены снизились. Правительство нас не вводит в заблуждение — инфляция действительно составила 12,9%», — отметил он.

По словам президента, «в известной степени рост цен — это рукотворный результат», то есть ответ России на санкции Запада «Мы сознательно пошли на этот шаг», — заявил Путин.

По его словам, симметричные санкции должны освободить рынок, и сельское хозяйство уже на 3%. «В целом, вдолгую — это даст позитивный эффект, повысит нашу продовольственную безопасность. Надеюсь, уверен, что это временное явление», — резюмировал он.

Сегодня, 14 апреля, проходит традиционная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным — глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы жителей России, заданные через call-центр, по SMS, через сайт и социальные сети. Как показал опрос «Левада-центра», в числе вопросов, которые граждане хотели бы задать президенту, — вопросы о социальном обеспечении, экономической ситуации, ЖКХ, проблемах в образовании и науке.

В этом году «Прямая линия» организована уже в 14-й раз. В 2015 году был поставлен рекорд по числу поступивших вопросов (3,25 млн), президент же отвечал на вопросы жителей России в течение 3 часов 58 минут. Посмотрели прямую линию с президентом более восьми миллионов человек.