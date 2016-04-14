Москва, 14 апреля, 2016, 13:32 — ИА Регнум. Что касается дополнительных услуг ЖКХ, то их оплата по закону не регулируется государством, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос жительницы Московской области о росте тарифов на ЖКХ и дополнительных услугах.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент напомнил, что «граждане на общем собрании должны сами определять какой перечень услуг принять». «У нас давно принят закон и давно действует правило, если совокупный доход семьи таков, что свыше 20% уходит на ЖКХ, то семья вправе потребовать компенсацию. Если такие появляются, они имеют право на компенсацию», — подчеркнул Путин.

Сейчас эту поддержку получают 30 млн граждан РФ, на что государством выделяет порядка 300 млрд рублей, заявил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России проводит традиционную «прямую линию», отвечая на вопросы сограждан. В прошлом году выступление Владимира Путина просмотрело более 8 миллионов человек, само мероприятие длилось 4 часа. По счету это будет уже 14 подобная встреча с гражданами.