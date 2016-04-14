Москва, 14 апреля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В течение дву-трех недель будет запущена четвертая цепь энергомоста в Крым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос студентки из Керчи Юлии Еременко в рамках «Прямой линии» 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Министр энергетики Александр Новак буквально три-четыре дня назад докладывал мне о том, как идет работа по энергомосту. Как мы помним, две цепи положены, они работают. Буквально сегодня должна быть включена третья цепь. Это дополнительно 200 мегаватт. И в целом это приближается к тем объемам, поставка которых осуществлялась с украинских территорий. В течение 2−3 недель будет запущена четвертая цепь, это еще плюс 200 мегаватт. Таким образом, будет 800 мегаватт по энергомосту между Кавказом и Крымом. Это полностью закроет тот объем, который поставлялся с Украины», — сказал Владимир Путин.

Также в 2017—2018 годах должны быть запущены дополнительные сети, что даст толчок для развития экономики и социальной сферы.

Кроме того, президент отметил, что были проблемы с качеством сетей, однако Минэнерго вводит новые подстанции, реконструирует сетевую составляющую, поэтому эта проблема должна быть решена.

Напомним, общение Владимира Путина с жителями России в формате «Прямой линии» проводится с 2001 года. Сегодня, 14 апреля, прямая линия проводится в четырнадцатый раз. В 2015 году «Прямая линия» длилась более 3 часов. Путин в прямом эфире ответил на 55 вопросов. Рекорд по числу вопросов был достигнут в 2013 году. Тогда Путин за 4 часа 47 минут ответил на 85 вопросов.