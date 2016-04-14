Москва, 14 апреля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Компанию, которая согласилась реализовать проект строительства Керченского моста, соединяющего Крым и Кубань, нашли с трудом. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил президент РФ Владимир Путин 14 апреля в ходе прямой линии.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Я посмотрел, как идет строительство моста, и должен сказать, что обычно на объекты такого рода много желающих. Тут я честно скажу, мы с трудом нашли компанию, которая согласилась реализовывать это проект ‑ и в силу ограниченности финансов, и в силу различных других ограничений, которые возложены на людей, которые занимаются этой работой. Но все-таки компания есть, и работает успешно. Прошла соответствующие процедуры, очень жесткие, несколько месяцев спорили по стоимости, даже немного снизили конечную цену. Надеюсь, все будет сделано качественно и в срок».

Напомним, сегодня. 14 апреля, президент РФ проводит 14-ю «прямую линию» с гражданами России. Общение Владимира Путина с населением в формате «Прямой линии» проводится с 2001 года. В 2015 году во время почти 4-часовой прямой линии Путин ответил примерно на 55 вопросов. Всего за семь дней до мероприятия и во время включения поступило более 3 миллионов вопросов.