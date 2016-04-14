Москва, 14 апреля, 2016, 12:46 — ИА Регнум. «Если кто-то решил утонуть, спасти его уже невозможно», — так президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос, кого бы он спас первым, если бы тонули президент Украины Петр Порошенко и глава Турции Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Глава России под смех аудитории отметил, что это будет «тяжелый выбор».

«Но, конечно, мы готовы протянуть руку помощи и руку дружбы любому партнеру — если он сам этого хочет», — добавил Путин.

Напомним, сегодня, 14 апреля, проходит «Прямая линия с президентом РФ». Она началась в полдень и ожидается, что продлится 3 часа. «Прямая линия» линия стала четырнадцатой в таком формате. Отметим, рекорд по числу поступивших вопросов — 3 млн — был достигнут по итогам «прямой линии» 2013 года, которая оказалась и самой продолжительной — 4 часа 47 минут. Тогда Владимир Путин успел ответить на 85 вопросов.