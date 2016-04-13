Душанбе, 13 апреля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. С начала года инфляция в Таджикистане составила 2,1%, сообщает сегодня, 13 апреля, CA-News со ссылкой на Национальный банк республики.

pixabay.com Инфляция

Отмечено замедление инфляции, которая в марте снизилась до 0,2% с 0,5% в феврале и 1,4% в январе. Руководство республики ожидает, что по итогам года инфляция составит 7,5%.

Эксперты Азиатского банка развития прогнозируют, что инфляция в 2016 году достигнет 8,5%, а до 7,5% она снизится только в 2017 году.

Отметим, что, по мнению аналитиков, экономика страны, признанной беднейшей в Средней Азии, в значительной степени зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, подавляющее большинство которых работает в России.