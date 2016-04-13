Брюссель, 13 апреля, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Президент Европейского союза Дональд Туск обеспокоен увеличением миграционных потоков из Ливии в Европу в то время, как ЕС занят отправкой мигрантов в Турцию, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Председатель Европейского совета отмечает, что «количество возможных мигрантов из Ливии вызывает тревоги», а страны-члены союза должны быть готовы помогать Мальте и Италии, если они попросят о помощи.

По информации Брюсселя, за минувший месяц Средиземное море пересекли до 15 тысяч мигрантов, направлявшихся из Ливии в Италию. Только за вчерашний день итальянская береговая охрана спасла около 2000 мигрантов.

В прошлом году в ЕС прибыли до 1 миллиона беженцев, используя в основном турецко-греческий маршрут.