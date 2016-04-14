Москва, 14 апреля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Стараюсь не болеть, а заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Если приходится лечиться, принимаю те лекарства, которые дают, не разделяя на отечественные и импортные, но из дешевых сегментов, заявил президент России в ходе прямой линии, отвечая на вопрос, какими лекарствами он лечится, если заболеет.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Но лучше всего делать прививки перед гриппозным периодом», — сказал Путин.

Напомним, сегодня, 14 апреля, Владимир Путин отвечает на вопросы жителей России. Это уже 14-я «Прямая линия президента РФ». В 2015 году Владимиру Путину было задано более 2,3 миллиона вопросов. «Прямая линия с президентом РФ» прошла 16 апреля, она длилась 3 часа. В прямом эфире Путин ответил на 55 вопросов.