Москва, 14 апреля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Владимир Путин считает, что в ближайшее время санкции стран Западной Европы и США с России сняты не будут, а потому и причин снимать контрсанкции у России нет. Об этом президент России сказал, отвечая на вопрос фермера из Воронежской области Дмитрия Зыкова в ходе прямой линии 14 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Дмитрий Зыков призвал президента не снимать ограничения на ввоз продовольствия в Россию, подчеркнув, что в этом случае российские сельхозтоваропроизводители потеряют рынок.

«Я не думаю, что в ближайшее время наши партнеры пойдут на отмену рестрикций и ограничений в отношении нашей страны. А значит, и мы будем держать ограничения по доступу их товаров продовольственной группы на наш рынок», — сказал Владимир Путин.

«А если они все-таки додумаются до того, что в их собственных интересах предпринять шаги по отмене этих ограничений, тогда, конечно, они поставят нас в трудное положение, потому что, в соответствии с правилами ВТО, мы будем незащищенными. Здесь много существует вариантов поддержки агропромышленного сектора. Мы видим, что сельхозпроизводители, крестьяне, набирают обороты и по молоку, и по мясу, и по фруктам и овощам, и по переработке, большая программа поддержки, мы будем ее, безусловно, исполнять».

Напомним, сегодня. 14 апреля, проходит «Прямая линия с президентом РФ». Нынешняя «прямая линия» стала четырнадцатой за время существования формата. Жители России направили президенту около 2 миллионов вопросов. В 2015 году «Прямая линия с президентом РФ» прошла 16 апреля, она продолжалась 3 часа, Путин ответил на более чем 50 вопросов.